В Томском областном онкодиспансере появился дерматоскоп с искусственным интеллектом

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2019 // Фото: Tomonco.ru

В Томском областном онкологическом диспансере для обследования пациентов начали применять автоматизированную систему скрининга с помощью аппаратного оборудования FotoFinder.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ежемесячно диагностику на нем смогут пройти не менее 600 человек. Стоимость цифрового дерматоскопа составила 3,5 млн рублей.

«Дерматоскопическая установка позволяет в режиме микро- и макросъемки обследовать на коже даже самые незначительные изменения. Она фиксирует родинки и пигментные изменения на теле человека с помощью специальной фотосистемы», — сообщила главный врач медучреждения Софья Мазеина.

Такой скрининг значительно повышает качество диагностики, выявляя меланому на самой ранней стадии. Кроме того, цифровой дерматоскоп незаменим в контроле уже имеющихся родинок. Их увеличение, цвет, размер и форма будут фиксироваться при первом исследовании, а при повторной диагностике (через несколько месяцев, по рекомендации доктора) можно увидеть динамику изменения.

FotoFinder — это первая в мире система, которая использует искусственный интеллект для анализа новообразований.

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