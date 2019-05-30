Завтра томичей ждут град, грозы и ветер

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 31 мая, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются умеренные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, возможен град, ночью усиление ветра 17-22 м/с, днем 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта. Порывы ветра рекомендуется переждать в помещении, а на улице держаться подальше от шатких конструкций.

Тэги/темы: