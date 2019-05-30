Томский почтальон стал лучшим в Сибири

30 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: ФГУП «Почта России»

Почтальон из Томска победил в макрорегиональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России, сообщает пресс-служба

Соревнования проходили в Красноярске. В них принимали участие 12 почтальонов и 12 водителей из городов и сел Сибири. В конкурсе приняли участие лучшие по профессии из Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия. Участники демонстрировали профессиональные знания во время теоретического тестирования и навыки работы, выполняя практические задания.

Автомобилисты показали свое мастерство на автодроме, выполнив четыре практических упражнения: «разворот в ограниченном пространстве», «змейка», «заезд в гараж задним ходом» и «параллельная парковка задним ходом». Кроме того, за короткий отрезок времени им нужно было успеть заменить свечи зажигания на автомобиле «Газель». Почтальоны, в свою очередь, прошли тестирование и выполнили практическое задание по доставке периодических изданий. Практическая часть также предполагала ситуационный кейс, в рамках которого сотрудники показали свое умение решать нестандартные ситуации, общаться с клиентами и правильно выполнять свои служебные обязанности.

Победителем в номинации «Лучший почтальон» стал Владимир Клиндухов, почтальон 1 класса отделения почтовой связи 634050 Томского почтамта УФПС Томской области. Второе место и третье места заняли почтальоны из Иркутска и Белоярска.

«С самого начала я очень волновался, но все же надеялся занять призовое место, а может быть и победить! Мы усердно готовились к этой победе. Теперь будем готовиться достойно представить макрорегион на финальном этапе», – говорит Владимир Клиндухов, лучший почтальон Макрорегиона Сибирь.

Победителям макрорегионального этапа вручены нагрудные знаки «Лучший по профессии», дипломы за 1, 2 и 3 места в каждой профессии и сертификаты на получение денежной премии: 1 место – 30 000 рублей, 2 место – 25 000 рублей, 3 место – 20 000 рублей.

Лучшие сотрудники представят Сибирский макрорегион Почты России в финале конкурса, который пройдет в Москве в июле этого года.

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