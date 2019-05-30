Средняя зарплата в Томской области в 2018 году превысила 41 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Выступая в Законодательной Думе Томской области с отчетом о работе исполнительной власти в 2018 году губернатор Сергей Жвачкин отметил, что развитие инфраструктуры, социальной сферы, городской среды — все это важно и нужно, но прежде всего людей волнуют доходы.

«Терпеть не могу понятие «средняя заработная плата», но есть объективные цифры: за последние пять лет средний уровень зарплаты в Томской области вырос на 27 процентов и превысил 41 тысячу рублей. В прошлом году среднемесячная зарплата выросла на 9 процентов. А рост реальной зарплаты в области стал максимальным за последние 10 лет и составил почти 6 процентов», — цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации.

«Конечно, средняя зарплата различается по отраслям, и даже в одном учреждении она разная. Конечно, темпы роста никого не устраивают. У нас все еще есть бедные люди. Но нельзя не замечать, как меняется ситуация к лучшему, — отметил глава региона. — Вспомните, как еще недавно унизительно мало зарабатывали учителя на селе. А сегодня, без преувеличения, им в районах завидуют многие предприниматели. Благодаря указам президента ситуацию с зарплатами бюджетников удалось переломить. Но сегодня мы идем дальше и решаем проблему доходов людей, работающих во внебюджетных отраслях», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что один из инструментов у региональной власти для решения этой задачи — стимулирование развития промышленного производства, малого и среднего бизнеса.

Тэги/темы: