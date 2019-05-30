В Томской области судебные приставы нашли алиментщика в церкви

30 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томкой области

Судебный пристав разыскал должника по алиментам на собрании одной из церковных организаций, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Северчанин долгое время вел асоциальный образ жизни: нигде не работал, злоупотреблял спиртным. В итоге накопил долг по алиментам в размере 250 тыс. рублей. В связи с тем, что по месту регистрации он не проживал, сотрудники отдела судебных приставов.

Пристав выяснил, что алиментщик является членом одной из религиозных организаций. Узнав место и дни встреч общины, сотрудник приехал на нужный адрес. Здесь и состоялась встреча пристава с должником. Сотрудник отдела выяснил, что должник проживает в другом регионе. Неплательщик рассказал, что начал жизнь с чистого листа: уехал жить в Кемерово, перестал употреблять алкоголь. Вернулся на родину, чтобы помочь общине с ремонтом здания и посетить мать-инвалида.

Объяснение должника стало основанием для соответствующего запроса кемеровским коллегам. Также он был предупрежден об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. В случае подтверждения адреса проживания исполнительное производство о взыскании алиментов будет передано для работы в УФССП России по Кемеровской области.

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