Завтра в Томске ожидается ветер и грозы с градом

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 30 мая, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского гидрометцентра.

«По области и Томску ожидаются умеренные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, днем возможен град, усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. В ветреную погоду следует быть предельно осторожными с огнем.

Тэги/темы: