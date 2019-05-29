В Томске врачи удалили из желудка девушки 500-граммовый ком волос

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2019 // Фото: Владимир Дударев

Врачи больницы скорой медицинской помощи №2 прооперировали 16-ти летнюю пациентку, 80% желудка которой занимал огромный комок волос (трихобезоар).

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области, на протяжении 10 лет девочка жевала свои волосы, которые всё это время копились в желудке. Изначально пациентка жаловалась на выпадение волос, была обследована в амбулаторных условиях, выявлена анемия. По данным ФГДС и УЗИ выявлено инородное тело желудка огромных размеров — трихобезоар. За последние четверть века это второй случай такого заболевания в городе Томске.

«Инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, поэтому пациентке была незамедлительно проведена операция. Сейчас девушка идет на поправку, чувствует себя удовлетворительно», — рассказал главный врач детской больницы скорой помощи Андрей Караваев.

Хирургам пришлось разрезать брюшную стенку и вскрыть полость желудка — только так можно было достать волосяной ком весом около 500 граммов. В дальнейшем для избежания рецидива девушке потребуется помощь психиатра.

Фото: «Область здоровья»

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