Томские приставы составили социальный портрет алиментщика

29 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томской области судебные приставы составили два усредненных социальных портретов алиментщика на основании ряда расчетов при выявлении характерных признаков таких должников, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Сейчас на территории Томской области проживают более 10 тысяч должников, из них женщины составляют почти четверть – 23,8%. На представительниц слабого пола приходится почти треть суммы (28%) из более чем 2 млрд. рублей, которые задолжали алиментщики своим детям.

Если говорить о мужчине, то это гражданин 38 лет со средней суммой долга 199 тыс. рублей. Примерно в половине случаев такие родители трудоустроены, и с их зарплаты поступают денежные средства на погашение долга. Остальные официальных доходов не имеют, многие не владеют и имуществом, подлежащему описи и аресту, поэтому их долги растут как снежный ком.

Приставы выяснили, что примерно четверть всех алиментщиков-мужчин владеют автотранспортными средствами и недвижимостью (соответственно 26% и 24%). А подавляющее большинство (81%) имеют банковские счета. Именно поэтому обращение взыскания на счета является первоочередной мерой в отношении данной категории должников.

Второй портрет – женский. Средний возраст матерей, задолжавших своим детям, чуть меньше, чем у мужчин – 36 лет. Но средняя сумма долга выше на 50 тысяч и составляет 249 тысяч рублей. В основном, такие женщины не имеют официального места работы (на эту категорию приходится 73% от общего количества женщин-должников по алиментам). Всего 1,6% (40 человек) владеют автомобилями, недвижимостью – 18%, а в части наличия счетов ситуация аналогична той, которая наблюдается у сильного пола: также 81% имеет банковские счета.

Эти и другие данные, полученные из регистрирующих органов и кредитных организаций, являются основанием для принудительных мер. В частности, аресты имущества на данный момент затронули примерно треть всех должников, независимо от того, трудоустроены они или нет.

В ближайшие дни Служба предоставит алиментную «карту» области, а также расскажет о том, где проживают алиментщики, которых чаще всего привлекают к административной и уголовной ответственности.

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