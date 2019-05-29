Гости из 30 регионов соберутся на Томский архитектурный форум

29 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский архитектурный форум состоится 12-15 июня и объединит межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество Сибири» и Совет главных архитекторов России.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, участие в форуме подтвердили архитекторы, строители, проектировщики из 32 регионов России. Среди них эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга, Новгородской, Самарской, Курганской, Воронежской, Иркутской, Волгоградской, Калининградской, Кировской областей, Республик Марий Эл, Татарстан, Коми, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов РФ.

Кроме того, на форум приедут архитекторы из Швеции, Германии, Польши и Нидерландов.

В томском форуме примут участие известные российские специалисты. В их числе президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Михаил Посохин, председатель Совета главных архитекторов, президент Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) Александр Кузьмин, член правления некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков» Владимир Кузьмин и многие другие.

В областной администрации состоялось заседание рабочей группы под председательством вице-губернатора Евгения Паршуто, участники которого обсудили программу мероприятий и техническую подготовку архитектурного форума в Томске.

Ключевыми событиями архитектурного форума станут заседания Совета главных архитекторов, фестиваль-конкурс «Зодчество Сибири», а также круглые столы, мастер-классы и лекции с участием ведущих российских и зарубежных экспертов, воркшопы «Живой лаборатории Томска», открытые выставки и экскурсии.

Тэги/темы: