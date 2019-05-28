В «Дни приема монет» в Томской области сдали более 1,3 тонны мелочи

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Свыше 700 тысяч рублей мелочью принесли жители Томской области в банки во время проведения акции «Дни приема монет», которая прошла в регионе с 22 по 28 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Общий вес сданных металлических денег составил 1335 кг. По сравнению с прошлым годом количество сданных монет увеличилось на 26 %, а сумма уменьшилась на 40 %.

Больше всего жители области сдали монет номиналом 10 копеек — более 143 тысяч штук. Рублевых монет — более 115 тысяч, номиналом 50 копеек — более 73 тысяч. Меньше всего в офисы банков на обмен томичи принесли монет номиналом 1 копейка и 5 копеек.

«Мы ежегодно выпускаем достаточное количество монет в обращение, но при этом отмечаем, что существенная ее часть остается у населения дома, не возвращаясь в оборот. По нашей оценке, в 2018 году в карманах и копилках жителей региона могло осесть до 20 млн рублей мелочью. Банк России уже третий год подряд проводит акцию, чтобы банки могли пополнять свои запасы разменной монетой. Металлические деньги необходимы при расчетных операциях, особенно в небольших торговых точках, транспорте и на почте», — рассказал заместитель управляющег! о Отд елением Томск Сибирского ГУ Банка России Алексей Чернов.

В дни акции томичи смогли бесплатно обменять в банках мелочь на бумажные купюры, а при выполнении отдельных условий акции — на памятные банкноты и монеты. В этом году акция «Дни приема монеты» пройдет дважды. Еще раз обменять накопившуюся мелочь жители региона смогут в ноябре.

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