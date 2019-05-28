Большая Подгорная в Томске отремонтирована почти на половину

28 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

На сегодняшний день ремонт улицы Большой Подгорной в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен на 40% от планируемого объема, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

По словам представителя городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, строительная бригада отфрезеровала 3640 кв. дорожного полотна, выравнивающий слой асфальта уложили на всю ширину проезжей части уложили на 5229 «квадратах». Работы организованы на проезжей части на участке от ул. Дальне-Ключевская до ул. Смирнова.

Специалисты «Томской строительной компании» продолжают ремонт Иркутского тракта, где прежнее покрытие сняли на 4 тыс. кв. м, выравнивающий слой уложили на 4, 5 тыс. кв. м.

Тротуары продолжают приводить в порядок в пер. Батенькова.

В 2019 году в Томске отремонтируют 500 тысяч кв. м дорог и 30 тысяч кв. м тротуаров. На эту работу будет направлено порядка 600 млн рублей, из которых почти 219 млн рублей — средства местного бюджета, 81 млн рублей — из областной казны и 300 млн рублей — из федеральной.

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