Томский «Скоморох» стал лауреатом международного фестиваля

Томский Обзор / Фото: 27 мая 2019 // Фото: Skomoroh.tomsk.ru

Томский театр куклы и актера имени Р.М.Виндермана «Скоморох» стал победителем в номинации «Лучший актерский ансамбль в театре кукол» на международном фестивале «Славянские театральные встречи», который завершился в Брянске.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на суд международного жюри томские актеры представили спектакли «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Пикник».

Специальный приз «За плодотворный творческий поиск в области авторского театра» также получил главный режиссер театра «Скоморох» Сергей Иванников.

В фестивале «Славянские театральные встречи» приняли участие 22 театра из Брянска, Москвы, Новосибирска, Орла, Петрозаводска, Томска, Рязани, Гомеля, Минска, Гродно (Россия), Бобруйска (Беларусь) и Пловдива (Болгария). Артисты и коллективы представили 27 спектаклей по лучшим произведениям русской и зарубежной классики.

Международный фестиваль «Славянские театральные встречи» проводился в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

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