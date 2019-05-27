В Томской области потушили четыре лесных пожара

Томский Обзор / Фото: 27 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

В выходные в Томской области ликвидированы четыре лесных пожара общей площадью 31, 5 гектар, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На территории Асиновского, Первомайского и Тимирязевского лесничеств огонь ликвидирован на общей площади 30,5 гектара.

Лесной пожар в Верхнекетском районе, возникший после грозы, локализован на площади один гектар.



Всего с начала года в Томской области ликвидирован 81 лесной пожар на общей площади 779,69 гектара (средняя площадь одного возгорания — 9,62 га). Большая часть лесных пожаров произошла в Первомайском (19), Томском (17) и Асиновском районах (12), почти все они потушены в течение первых суток.



В большинстве случаев причиной возгорания стали сельскохозяйственные палы и неосторожное обращение с огнем. В отношении 59 случаев возгораний возбуждены административные дела.

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