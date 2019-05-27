На фестивале «мУкА» в томичей ждут бесплатные экскурсии

27 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу и субботу, 31 мая и 1 июня, в Томске в рамках фестиваля «мУкА. Склады искусства» пройдут экскурсии от Екатерины Кирсановой и Анастасии Куклиной, сообщают организаторы.

Первая экскурсия «Гуляем и слушаем» состоится 31 мая с 16.00 до 19.00. Томичам покажут и расскажут о домах архитектора А.Д.Крячкова. Экскурсия стартует у Музея деревянного зодчества (пр. Кирова, 7) и завершится у Гороховских складов. Регистрация обязательна.

Следующая экскурсия пройдет по выставке арт-фестиваля. В ней примут участие сами художники. В качестве экскурсовода выступит организатор фестиваля Анастасия Куклина.

На следующий день, 1 июня, с 19.30 до 20.30 томичи смогут принять участие в экскурсии по выставке «мУкА. Склады искусства» от Анастасии Куклиной и Екатерины Кирсановой для театра «Индиго» с сурдопереводом. Приглашаются все желающие.

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» (ул. Наб. Реки Томи, 27) и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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