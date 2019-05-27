Театр «2+Ку» покажет «Денискины рассказы» на арт-фестивале «мУкА»

27 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» в Томске пройдет театра «2+Ку» покажет спектакль «Денискины рассказы», посвященный Владимиру Захарову, сообщают организаторы.

Показ пройдет 1 июня с 18.30 до 19.00. Играет Ольга Горелова. Вход свободный.

Театр Живых Кукол «2+Ку» с актрисой Ольгой Гореловой покажет отрывок из спектакля Он живой и светится». А также, директор театра Ирина Наумова расскажет историю об основателе театра — Мастере Владимире Захарове, о возникновении театра, его таинственного названия, и о том, почему одиночество — вкусная штука.



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