Томичей приглашают на открытые чтения памяти томского поэта Владимира Брусьянина

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2019 // Фото: Vk.com/poet.plus

Завтра, 25 мая, в Томске в салоне «Подвал» (ул.Крылова, 19) пройдут открытые чтения, посвященные томскому поэту Владимиру Брусьянину, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Владимир Брусьянин — поэт с «очень русской судьбой» и «жуткой, детской ранимостью». Поэт, чьи стихи обладают драматической напряженностью и песенной мелодичностью. Поэт, чьи стихи нужно читать и слушать.

В этот день каждый сможет послушать о творчестве Владимира Георгиевича, поговорить о нём с его близкими и поделиться частью его стихотворений. Также, на мероприятии будут выступать другие авторы со своими произведениями. В конце вечера гости смогут поучаствовать в небольшом открытом микрофоне. Кроме того, будет разыгран сборник стихотворений Владимира Брусьянина.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Поэт+пуля» в рамках которого люди, интересующиеся культурой в максимально широком её значении, поэзией смогут познакомиться с новыми людьми, поделиться своими мыслями и впечатлениями.

Чтения стартуют в 19.00.

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