В здравпункты «Томскнефти» закуплено новое медицинское оборудование

24 мая 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Месторождения нефтяников находятся вдали от населённых пунктов, от больниц и других лечебных учреждений, поэтому в случае экстренной ситуации работники могут рассчитывать только на промыслового врача или фельдшера. Вот почему так важно, чтобы у медицинского персонала под рукой всегда было всё необходимое и даже больше. Обеспечение надёжного тыла — одна из задач стратегии «Роснефть-2022», в которой человек, его жизнь и здоровье объявлены главной корпоративной ценностью и особое внимание уделяется направлениям «Современная медицина» и «Активное долголетие». «Томскнефть», напомним, наполовину является дочерним обществом «Роснефти».

Как рассказала начальник отдела социальных программ и корпоративной культуры «Томскнефти» Алла Рудницкая, исходя из специфики нефтяного производства, главным в организации медицинской помощи является обеспечение оперативной эвакуации пострадавшего до стационарного лечебного учреждения. Во время транспортировки, которая может длиться несколько часов, в полной мере должно оказываться терапевтическое и реанимационное сопровождение больного, то есть поддерживаться такие жизненно важные функции организма, как дыхание и работа сердца.

— С этой целью за период 2017-2019 годов предприятие закупило большой объем медицинского оборудования, более 370 единиц — говорит А.Рудницкая. — В промысловые здравпункты поступили дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, устройства для автоматической компрессии грудной клетки.

О последнем приобретении Алла Викторовна рассказала отдельно. Аппарат автоматической компрессии позволяет непрерывно выполнять непрямой массаж сердца. С его помощью реанимацию можно проводить и два, и три часа, на что физических сил человека просто не хватит. К тому же оборудование освобождает руки медика, и он может выполнять другие процедуры и манипуляции.

Уникальными являются и аппараты для сшивания тканей. Они позволяют сшивать раны без использования традиционных иголок и нитей, тем самым быстро останавливать кровотечения. Это устройство особенно необходимо в тех случаях, когда пострадавших несколько или у одного пострадавшего несколько серьёзных ранений.

— Автоматизация служит лишь дополнением того, что знает и умеет человек. Поэтому ещё одним направлением в организации промысловой медицины является повышение квалификации медперсонала, — продолжает А.В.Рудницкая. — Переподготовку сотрудники проходят по системам ASLC и ATLS. Это программы Европейского союза реаниматологов по оказанию реанимационной и помощи при травмах. Врачи и фельдшеры наравне с производственниками регулярно участвуют в учениях «Томскнефти», что тоже помогает им поддерживать форму.

Для отработки навыков именно медицинского персонала предназначены манекены швейцарского производства, которые скоро поступят во все здравпункты. Они позволяют оттачивать действия по проведению трахеотомии и других сложных манипуляций, контролируя правильность их выполнения.

С 2016 года на месторождениях нефтяников обновлены пять автомобилей скорой медицинской помощи. УАЗы-«таблетки» в своё время поступили в вахтовый посёлок Пионерный, на Вах, Игол, Крапивинское, Лугинецкое месторождения. Машины оснащены по классу «В», то есть по комплектации ничем не уступают городским «скорым». В 2019 году медицинский автомобиль, в этот раз на базе «ГАЗели», закуплен для Западно-Полуденного месторождения. До конца года такой же поступит на Малоречку, и ещё пять «скорых» «ГАЗелей» придут на замену уже устаревшим «УАЗам».

Большое значение уделяется и профилактике заболеваний, их ранней диагностике. С 1 января 2019 года, согласно поправке в Трудовом кодексе, все работодатели должны предоставлять работникам один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. «Роснефть» пошла дальше. Компания разработала собственную качественно новую программу диспансеризации и организовала доступный и удобный процесс ее прохождения. Масштабный проект в этом году охватил 11 дочерних обществ «Роснефти». В «Томскнефти» он будет реализован в 2020 году, в период прохождения сотрудниками регулярного медицинского осмотра.

— Цель диспансеризации — выявление жизнеугрожающих заболеваний на ранних стадиях для дальнейшего диагностирования, лечения и профилактики. В ходе диспансеризации работники получат не только дополнительный спектр медицинских услуг по раннему выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, но и возможность пройти различные виды лечения, в том числе и высокотехнологичные, — пояснила А.В.Рудницкая.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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