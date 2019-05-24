Эффективность процессов очистки биоотходов в лагунах свинокомплекса «Томский» повысилась в три раза

24 мая 2019 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа» / Фото: Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

С наступлением тепла на свинокомплексе «Томский» возобновились работы по внесению препарата «БиоБакт», применяемого для биологической очистки пруда-накопителя и снижения уровня запаха органики от стоков с отходами животноводства.

Опыты по применению препарата ведутся с августа 2018 года, в прошлом году в лагуну с жидкими биоотходами внесено 22, 5 тонны препарата.

- В результате, удалось достигнуть многократного снижения основных показателей загрязняющих веществ, - отмечает директор свинокомплекса «Томский» Анатолий Рыбский. - Содержание ионов аммония и фосфата ионов сократилось в три раза, показатели биологического потребления кислорода также, втрое, а химического потребления кислорода - в 12 раз! Если по стандартной технологии процесс эффективного разложения органических соединений в свином навозе занимает 9 месяцев, то применение инновационной разработки позволяет сократить этот срок до 3 месяцев и, тем самым, минимизировать запахи.

Работы по внесению «Биобакта» в промышленном масштабе продолжены в этом году. 8-го мая в пруд-накопитель было импортировано 1,2 тонны препарата, 17 мая – еще 1,5 тонны. Периодичность и объем внесения определяются по результатам лабораторных исследований.

- Мы начали со старой лагуны, - говорит Анатолий Рыбский. - В ближайший месяц планируем использовать препарат и на новом объекте, где в этом году будет внесено свыше 11,5 тонн «БиоБакта».

Микробиологические методы - часть целого комплекса современных экологических решений, применяемых на предприятии. Так, число установленных на прудах-накопителях аэраторов в этом году выросло с 10 до 13. Это специальные аппараты, которые за счет дополнительной подачи кислорода помогают ускорить реакцию разложения отходов в прудах-накопителях и уменьшить уровень загрязняющих веществ.

Для уменьшения специфического запаха свинокомплекс внедрил современную систему внутрипочвенного внесения биологических удобрений, которые делают из животноводческих отходов.

Кроме того, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства на предприятии регулярно проводится производственный экологический контроль, включающий в себя отбор проб почв, органических удобрений и воздуха на границе санзоны, с привлечением собственных и сторонних аккредитованных лабораторий.

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