В Томске пройдет дискуссия о современном искусстве в Сибирских Афинах

26 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» 2 июня на ул. Набережной реки Томи, 29 (холл Речвокзала) пройдет дискуссия «Это все чье? Для кого? Культурное наследие и современное искусство в Сибирских Афинах», сообщают организаторы.

Центральный вопрос дискуссии — как в обществе должна быть распределена ответственность за сохранение культурного наследия и какую роль в этом играет современное искусство? Эксперты обсудят идею обращения к федеральным властям за поддержкой в решении проблемы реставрации памятника архитектуры Склады купца Горохова.

Модератор — директор Института искусств и культуры ТГУ, д-р фсф. наук, профессор Дмитрий Галкин.

Участники: Анна Толстова, Евгений Стрелков, Лев Владов, Екатерина Кирсанова, Никита Кирсанов, Галина Немцова, Анастасия Куклина.

Начало в 18.00. Вход бесплатный, но необходима регистрация: https://mukaartfest.timepad.ru/event/976599/

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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