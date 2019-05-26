Томичам расскажут, как сделать город красивым

26 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» 1 и 2 июня на ул. Набережной реки Томи, 29 (холл Речвокзала) пройдет лекторий с участием экспертов из Москвы, Томска, Самары, Нижнего Новгорода и Челябинска, сообщают организаторы.

В воскресенье, 2 июня, состоится лекция Льва Владова (Челябинск) «Как сделать город красивым?». В рамках лекции эксперт ответит на вопросы: "Что нужно изменить на российских улицах? Как делать гармоничные фасады? Почему культурное наследие — это важно?".

Лев Владов – инженер-строитель, основатель проекта "Челябинский урбанист" - человек, который взял инициативу в свои руки и решил преобразовать родной город; осуществляет городские проекты в Челябинске и развивает гражданское самосознание в стране.

Начало в 16.30. Вход бесплатный, но необходима регистрация: https://mukaartfest.timepad.ru/event/976595/

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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