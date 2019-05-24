Томичам расскажут, почему молодежь отстаивает свое право на культурное наследие

24 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» 1 и 2 июня на ул. Набережной реки Томи, 29 (холл Речвокзала) пройдет лекторий с участием экспертов из Москвы, Томска, Самары, Нижнего Новгорода и Челябинска, сообщают организаторы.

В субботу, 1 июня, состоится лекция Екатерины Кирсановой (Томск) «Сжечь нельзя сохранить: как, где и почему молодежь отстаивает свое право на культурное наследие».



«„Молодёжь“ и „культурное наследие“ — эти два понятия кажутся очень далёкими друг от друга. В начале ХХ века авангард рисует нам образ молодого поколения как силы сбрасывающей Пушкина с корабля современности. И этот образ молодёжи, противостоящей образам прошлого, распространён по сей день. Поэтому особенно интересно посмотреть, как в начале XXI века молодежь включается в борьбу за сохранение наследия. На встрече пойдет рассказ о художественных проектах и акциях, осуществлённых молодыми художниками и градозащитниками в последние 10 лет», — говорится в сообщении.



Екатерина Кирсанова ведет активную деятельность по привлечению внимания к проблеме архитектурного наследия и средств для реставрации старинных домов, представляющих историческую ценность.



Начало в 16.00. Вход бесплатный, но необходима регистрация: https://mukaartfest.timepad.ru/event/976583/

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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