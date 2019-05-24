Томичей приглашают на встречу с идеологом Том Сойер Феста Андреем Кочетковым

24 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» 1 и 2 июня ул. Набережной реки Томи, 29 (холл Речвокзала) пройдет лекторий с участием экспертов из Москвы, Томска, Самары, Нижнего Новгорода и Челябинска, сообщают организаторы.

В субботу, 1 июня, «Мурашов Центр» приглашает томичей на встречу с идеологом Том Сойер Феста — Андреем Кочетковым (Самара).

Том Сойер Фест — это фестиваль восстановления исторической среды. Реставрация осуществляется силами волонтёров и спонсоров. Особое внимание уделяется восстановлению деревянных домов. Фестиваль не имеет четких географических рамок, он проводится по инициативе самих горожан. Восстановить памятники уже удалось в Екатеринбурге, Тюмени, Твери, Нижнем Новгороде, Астрахани, Бузулуке, Кимрах и т.д.

Начало в 14.30. Вход бесплатный, но необходима регистрация: https://mukaartfest.timepad.ru/event/976577

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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