Кровлю на Нижне-Луговой, 14 в Томске завершат к 30 мая

24 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Работы по монтажу кровли 38-квартирного дома на Нижне-Луговой, 14, пострадавшей от шквалистого ветра в конце апреля, будут завершены к 30 мая.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы по восстановлению кровли завершаются, монтажники трудятся без выходных весь световой день. На сегодняшний день уже сооружена кирпичная кладка, которая сделала конструкцию более прочной, смонтирована вентиляция, заканчиваются плотницкие работы на основной части кровли.

В пятницу бригада подрядчика – ОАО «Томскремстройпроект» приступает к монтажу профнастила, который защитит конструкцию от дождя и снега. Кровля сооружена по всем правилам строительного дела и с учетом всех стандартов безопасности: такую же кровлю бригада «Томскремстройпроекта» закончила на днях делать на школе №53. Стоимость восстановительных работ объекта общей площадью 650 кв. метров, согласно утвержденной смете составила 4,5 млн рублей. Работы по изготовлению кровли на Нижне-Луговой,14 строители планируют завершить к 30 мая. Следующим этапом будет приемка качества выполненных работ специалистами строительного контроля.

Напомним, кровля дома пострадала от стихии 30 апреля. В этот же день проведен демонтаж старой кровли специалистами Поисково-спасательной службы и жилищной организацией, обслуживающей дом. К утру 1 мая представители подрядчика провели обследование и оценили стоимость работ. Проектно-сметная документация была разработана и согласована за несколько дней, и в праздники бригада подрядчика приступила к работам.

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