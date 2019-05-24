Томский госуниверситет планирует сделать адаптивное освещение, чтобы успокаивать студентов, получивших «двойки»

24 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томский госуниверситет вместе с сотовым оператором Tele2 разрабатывает систему адаптивного освещения, которая будет способствовать улучшению эмоционального состояния студентов и сотрудников, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на советника при ректорате вуза Константина Белякова.

«Мы с компанией Tele2 договорились, что сделаем «умное» освещение. Речь идет о гибридном освещении с меняющимся цветом, чтобы утром не только кофе использовать для бодрости, но и определенное освещение. Также с этим «умным» освещением можно бороться со стрессом в конце дня, например, если получил «двойку», — сказал Беляков.

Он отметил, что на первом этапе реализации проекта предполагается реализовать в корпусе Института экономики и менеджмента ТГУ.

«Изначально мы попробуем оборудовать таким освещением университетские объекты, которые не связаны с Горсетями, потому что им вносить какие-то изменения очень нелегко, хотя они и не против. Далее возможно сделать такое освещение и в университетской роще», — пояснил Беляков.

ТГУ был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2018 года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

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