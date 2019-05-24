Власти Томска проверили нового перевозчика на маршруте №38

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2019 // Фото: Владимир Дударев

Накануне специалисты муниципального «Центра организации и контроля пассажироперевозок» провели рейд в мкр.Сосновый бор, где проверили автобусы маршрута № 38, на который несколько дней назад зашел новый перевозчик – компания «Ружавто».

Как сообщает пресс-служба мэрии, на маршруте № 38 работают 22 автобуса. Они курсируют от Областной клинической больницы до мкр. Сосновый бор, в летнее время заезжают на дачные участки. Автобусы ездят с интервалом 8-10 минут, следят за соблюдением этого графика диспетчеры, которых на маршруте четыре человека.

Оценивают перевозчиков почти по 40 параметрам. Специалисты ЦОиКП проверяют автобусы тщательно, обращая внимание не только на техническое и санитарное состояние транспорта, наличие необходимой экипировки и документации, но и на оклейку салона автобуса рекламными плакатами. Как пояснил и.о. директора ЦОиКП Денис Равинский, размещение рекламы в общественном транспорте должно быть согласовано с департаментом городского хозяйства

В четверг специалисты муниципального учреждения сделали водителям по маршруту № 38 несколько замечаний, качающихся наличия в салоне посторонних предметов, незакрепленного поручня, тканевой ширмы на заднем стекле. В летнее время сотрудникам компании-перевозчика также необходимо усилить уборку салонов от пыли и грязи. Водители автобусов уведомлены под личную подпись об этих нарушениях и обязаны их устранить до следующей проверки.

Напомним, в середине мая за нарушение требований контракта на перевозку пассажиров администрация Томска расторгла договор с прежним перевозчиком по маршруту № 38 - ИП Мамедов Фуад Балли Оглы.

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