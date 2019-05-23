В ночь на пятницу в Томске перекроют перекресток Киевская-Сибирская

23 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

Ночью с 23 на 24 мая в Томске временно ограничат движение на перекрестке улиц Киевской и Сибирской, сообщает пресс-служба ООО «Томскводоканал».

Перекрытие связано с устранением повреждения водопроводной линии на указанном участке. В связи с проведением земляных работ в этом районе вводится ограничение. Движение будет закрыто с 22.00 23 мая до 06.00 24 мая. В ходе аварийных работ могут быть внесены корректировки по времени снятия ограничений.

«Томскводоканал» приносит свои извинения горожанам за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

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