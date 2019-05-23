«Томь» в 14 раз снизила долг по налогам

23 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Футбольный клуб «Томь», претендующий на место в российской премьер-лиге, значительно сократил долг по налогам и сборам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского управления федеральной службы судебных приставов.

Так, по состоянию на утро четверга, долг клуба перед налоговой службой составляет 982 тыс. 684 рубля, тогда как на конец апреля сумма задолженности равнялась 13 млн 980 тыс. рублей. У клуба есть еще один незначительный долг по налогам — 10 тыс. рублей.

Футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности с 2016 года — тогда игроки и персонал не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября 2016 года приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам, а в середине февраля 2017 года передали его на реализацию.

К концу 2018 года долг клуба перед игроками и персоналом превысил 30 млн рублей. В связи с этим в межсезонье несколько игроков покинули команду. «Томь» договорилась с руководством ПАО «Газпром нефть» о дальнейшем финансировании клуба — деньги на погашение долгов ожидались в первую рабочую неделю 2019 года, затем срок несколько раз переносился. В конце января ФК «Томь» погасил долги по зарплате игрокам и персоналу. Всего компания пообещала клубу в 2019 году выделить около 400 млн рублей.

В начале февраля судебные приставы получили от «Томи» 186 млн рублей, которые направили на погашение долгов. В том числе 135,5 млн рублей были направлены в государственный бюджет, еще 27 млн рублей — юридическим лицам (погашение долгов по договорам). Кроме того, 16,5 млн рублей были взысканы за неисполнение судебного решения в добровольный срок.

К концу апреля у «Томи» вновь сформировался долг по налогам — почти 14 млн рублей.

После 37 туров первенства Футбольной национальной лиги «Томь» занимает третью строчку в таблице с 63 очками, клуб обеспечил себе участие в стыковых матчах за право играть в высшем дивизионе страны. Заключительный матч сезона команда проведет 25 мая на выезде против воронежского «Факела».

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