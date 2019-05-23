Летом в библиотеках Томска стартует «Книжный марафон»

23 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Максим Печерский

Во время летний каникул, с 1 июня по 31 августа, во всех библиотеках Муниципальной информационной библиотечной системы будет проходить конкурс летнего чтения «Книжный марафон».

Как сообщает пресс-служба мэрии, тема конкурса в каждой библиотеке своя, идея – общая: сделать летом досуг детей и семей содержательным, привить им любовь к чтению и книге. К участию в конкурсе приглашаются жители города, которым нравится читать интересную литературу. Основное условие – участник конкурса должен быть читателем любой из муниципальных библиотек города.

Каждая библиотека в течение всего лета будет вести учёт достижений своих читателей и, согласно результатам, выберет самых читающих томичей. Они и станут победителями конкурса. Праздничное подведение итогов конкурса летнего чтения будет проходить в каждой муниципальной библиотеке. Победители будут отмечены дипломами и награждены памятными подарками.

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