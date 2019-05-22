План посевной в Томской области выполнили на 72%

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Зерновыми культурами в регионе засеяно более 72% от планируемых площадей, на финишной прямой сев хлебов в Первомайском районе — здесь план выполнен почти на 93%.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, с небольшим отрывом от первомайцев следует южный Кожевниковский район, где зерновыми засеяно 79,6%площадей. В Томском районе посеяли 78,8% от плана, в Зырянском — 73,6.

Наращивают темпы и аграрии северных территорий, где к посевной приступили на прошлой неделе. Так, в Чаинском районе план по яровому севу выполнен на 14 %, в Бакчарском — на 8,7 %.

Растениеводческие хозяйства Томской области приступили к высадке рассады капусты ранних сортов в открытый грунт (высажено 12 гектаров, или 6,8 % к плану). На 94,8 % выполнен план по моркови, на 26,5 % — по свекле, на 15,7 % — по картофелю, на 39,2 % — по овощным культурам в целом.

Активно идет посев многолетних трав (засеяно 1426 га) и рапса (18 556 га), продолжаются работы по внесению минеральных и органических удобрений, подкормке и боронованию многолетних трав, а также озимых культур.

Тэги/темы: