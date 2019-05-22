Саперы за месяц снесут и взорвут ветхие здания в военном городке в Томской области

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ликвидируют списанные здания бывшего военного городка в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«В течение месяца военнослужащие проведут ликвидацию 39 списанных ветхих зданий механическим способом и, если возникнет необходимость, используют подрывные заряды», — говорится в сообщении.

Сносу подлежат одно-, двух- и трехэтажные здания.

В пресс-службе ЦВО агентству уточнили, что речь идет о 3-м военном городке, который давно не эксплуатируется.

«Здания сносятся, прежде всего, для безопасности людей», — подчеркнули в пресс-службе.

В инженерных работах примут участие около 20 военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-2 и экскаватор.

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