В Томске открывается выставка «(Не)Обязательное потребление»

21 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В четверг, 23 мая, в галерее «В Главном» Томского госуниверситета состоится открытие выставки «(Не)Обязательное потребление», посвященной исследованию и осмыслению актуальных проблем современного общества потребления.

Как сообщают организаторы, основу выставки составили проекты магистрантов программы «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» Института искусств и культуры и томских художников. Участники: Анна Сербинова, Митя Главанаков, Кирилл Яндулов, Катя Почечуева, Екатерина Медведева, группа «Сну-Сну»

«Искусство и дизайн часто воспринимают как украшательство. В современном контексте это во-многом ошибочно. Художники и дизайнеры работают с актуальными проблемами общества так же активно, как политики и ученые, поскольку для всех очевидно, что природа большинства проблем связана с логикой потребления, сложившейся в системе современного глобального капитализма,» — говорится в сообщении.

Молодые художники и дизайнеры — участники выставки — обращаются не только к логике эко-идеализма классических дизайн-утопий и визионерским стратегиям утилизации мусора как основного сырья для города-будущего, печатающего самого себя, но и проектируют технические интерфейсы для общения с растениями, создают ироничные модели «защиты» от потребительства и заглядывают в пост-человеческий мир, где искусство производят нейронные сети.

Выставка открыта для посещений до 30 июня по адресу пр. Ленина, 36, 3 этаж (холл ИИК) с 10.00 до 19.00. Вход бесплатный. Открытие в 18.00.

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