В томских Зеленых горках начался ремонт дороги

21 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Ремонт проезжей части, ведущей к новым домам по улице А. Крячкова, 17, 19, 21 и к улице Дизайнеров, планируют завершить к концу мая, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Жители Томска обращались в городской департамент дорожной деятельности и благоустройства с просьбами отремонтировать проезжую часть, ведущую к трем высотным жилым домам и являющуюся запасным проездом к улице Дизайнеров. Специалисты департамента, в свою очередь, обратились к застройщику данной территории – компании ТДСК. В микрорайоне Зеленые горки компания ведет совместную работу с администрацией города по развитию и обустройству территории. В начале этой недели службы приступили к ремонту дороги.

За четыре года эксплуатации на проезжей части образовалось множество выбоин, затрудняющих передвижение. На проблемных участках уже проведен срез асфальта.

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