В Томске почти на два месяца ограничат движение по ул. Алтайской
21 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова
Движение автомобилей будет затруднено по ул. Алтайская от пр. Комсомольский до ул. С. Разина, 27, сообщает пресс-служба мэрии Томска.
На указанном участке с 9.00 22 мая до 00.00 15 июля бригады СП «Тепловые сети» проведут капитальный ремонт тепловой сети. Соответствующие дорожные знаки будут установлены.
Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.
В сообщении также уточняется, что длительное ограничение движения связано не только с проведением ремонтных работ, но и с необходимостью последующего благоустройства.
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