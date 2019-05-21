В Томске почти на два месяца ограничат движение по ул. Алтайской

21 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Движение автомобилей будет затруднено по ул. Алтайская от пр. Комсомольский до ул. С. Разина, 27, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

На указанном участке с 9.00 22 мая до 00.00 15 июля бригады СП «Тепловые сети» проведут капитальный ремонт тепловой сети. Соответствующие дорожные знаки будут установлены.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

В сообщении также уточняется, что длительное ограничение движения связано не только с проведением ремонтных работ, но и с необходимостью последующего благоустройства.

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