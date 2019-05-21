Крупный пожар на томской пилораме полностью ликвидирован

21 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Возгорание на пилораме в пос.2-й ЛПК в Томске полностью ликвидировано сегодня утром, в 8.10, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В общей сложности было задействовано 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании, 86 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о крупном возгорании поступило вчера днем в 15.25. Предварительная площадь горения оценивалась в 2 тыс. кв.метров. Прибывшие на место пожарные работали по повышенному 4 уровню сложности.

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