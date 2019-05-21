Томичи собрали половину суммы на съемки фильма о Леонтии Усове

Томский Обзор / Фото: 21 мая 2019 // Фото: Planeta.ru/campaigns/usovleo

На краудфандинговой платформе Planeta.ru завершается кампания по сбору средств на съемки фильма об известном томиче Леонтии Усове. На данный момент съемочной команде пожертвовали 145 000 рублей — 50% от необходимой суммы. «Путь художника» поддержали рублем 85 человек.

«Привлечена половина необходимой суммы, по правилам платформы „Планета.ру“, этого достаточно, чтобы крауд-фандинговая кампания считалась успешной. До завершения сбора на сайте остаётся ещё 2 дня, поэтому ещё есть возможность поучаствовать и получить взамен бонусы — от билета на премьеру и упоминания в титрах фильма до статуса сопродюсера», — рассказал нам один из организаторов Евгений Жуков.

Сбор средств завершится 23 мая. Поддержать проект и получить бонусы можно по ссылке.

Напомним, месяц назад томичи запустили краудфандинговую кампанию для создания документального фильма о том, как заниматься мировым искусством, оставаясь у себя в регионе и не гнаться за жизнью в столицах.

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