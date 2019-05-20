Томичи могут бесплатно проверить родинки, прислав фотографии

Сегодня, 20 мая, в общероссийский День диагностики меланомы в Томском областном онкологическом диспансере стартовала акция «ОНКОдозор: проверь родинку!». Все желающие смогут воспользоваться специальным электронным сервисом, где нужно заполнить анкету и отправить фотографии своих «подозрительных» родинок.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, снимки, поступившие на сервис «ОНКОдозор: проверь родинку!» внимательно изучит врач онколог-дерматолог, затем каждый пациент получит рекомендацию на адрес электронной почты, а при необходимости — приглашение на прием.

«Основная задача сервиса, созданного силами наших специалистов, — обратить внимание на важность своевременной диагностики необычных родинок и пигментных образований, что особенно актуально накануне сезона отпусков. Статистика заболеваний меланомой кожи растет, но этого можно избежать, если не пренебрегать профилактикой и выявить заболевание на ранней стадии», — сказала главный врач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина.

Сервис «ОНКОдозор: проверь родинку!» не является диагностическим и носит информационный характер.

Как и обычная родинка, меланома развивается из пигментных клеток, расположенных в коже, и обуславливает ее окраску. Чтобы обезопасить себя, специалисты-онкологи советуют всем жителям Томской области следить за временем пребывания на солнце, отказаться от посещения солярия и пользоваться средствами защиты. Больше информации о мерах профилактике, риске, симптомах и причинах возникновения меланомы можно узнать здесь.

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