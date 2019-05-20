Томичи заняли третье место в командном зачете чемпионата России по плаванию в ластах

20 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Чемпионат России по плаванию в ластах завершился в воскресенье, 19 мая, в томском центре водных видов спорта «Звездный». В соревнованиях приняли участие свыше 260 спортсменов из 22 регионов России, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По итогам четырех соревновательных дней томские подводники завоевали 19 медалей, заняв третью строчку в общекомандном зачете. Первое место заняла сборная Новосибирской области, на втором месте — Красноярский край.

«Томская команда претерпела коренные изменения в сторону омоложения — подавляющее большинство лидеров завершили карьеру, а на смену им пришли недавние и нынешние юниоры, — рассказала президент федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина. — Третье место в общекомандном зачете и второе место в неофициальном медальном зачете — отличный результат для томской молодежи».



Самым результативным участником чемпионата стала томичка Алена Паршина. На счету воспитанницы учебно-спортивного центра имени Виктора Шевелева пять золотых наград и две серебряные. По пять медалей завоевали томские пловцы Дмитрий Журман и Александра Скурлатова, по четыре медали на счету у Марии Надеиной и Татьяны Причининой.



По итогам соревнований в состав национальной сборной вошли томские спортсмены Алена Паршина, Дмитрий Журман, Виктория Парцахашвили, Мария Надеина и Татьяна Причинина. В конце июня они представят Россию на чемпионате Европы по плаванию в ластах в греческом городе Янина. В конце июля на первенстве мира по плаванию в ластах в египетском Шарм-эль-Шейхе за медали также поборются томички Татьяна Причинина и Диана Слисева.

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