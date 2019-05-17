В выходные в Томске ограничат движение на участке Иркутского тракта

17 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Сегодня вечером 17 апреля, в Томске ограничат движение транспорта на участке Иркутского тракта от ул.Беринга до ул.Суворова, сообщает пресс-служб мэрии.

Ограничение будет действовать с 21.00 до 24.00 19 мая. В направлении от ул. Беринга для движения транспорта будут закрыты три полосы.

На указанном участке бригады СП «Тепловые сети» проведут ремонтные работы по замене строительной части и трубопровода участка тепломагистрали № 8.

На время проведения работ на участке Иркутского тракта от ул. Беринга до ул. Суворова будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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