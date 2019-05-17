Школьники разработают мессенджеры на хакатоне «Давай в UX/UI!»

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2019 // Фото: Владимир Дударев

Хакатон для десятиклассников пройдет 18 мая в школе №16 c 09:00 до 19:00 (ул. Береговая, 6). Участие в нем примут 50 подростков из 10 томских школ. За первое место поборются пять команд, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Томской области.

Хакатон пройдет в рамках проекта «IT-старт». В 2019 году для школьников уже провели экскурсии и мастер-классы. На них они зарабатывали баллы для участия в мероприятии. Организаторами хакатона выступают департамент труда, компания sibedge и департамент образования города Томска.

Напоминаем, в 2019 году в профориентационном проекте «IT-старт» приняли участие свыше 500 школьников и 9 томских IT-компаний: sibedge (организатор проекта), ENBISYS, Sidenis, Rubius, Palex, «ТомскАСУпроект», Connective Games, Центр финансовых технологий, I-Link.

На хакатоне подростки будут проектировать мессенджеры и показывать разработки в виде стартапа. По словам специалистов IT-компаний, главным критерием оценки работ станет оригинальность идей. Задание для школьников разрабатывали представители IT-компаний. Организаторы отмечают, что хакатон является образовательным мероприятием, где подростки попробуют себя в роли руководителей проектов, аналитиков, дизайнеров.

Подростков на хакатоне ждут мастер-класс по проектированию и бизнес-аналитике, принципам юзабилити и UX-проектированию от ведущих разработчиков IT-компаний. На хакатоне подростки познакомятся со всеми этапами «производства» в IT-сфере: заполнят техническую документацию, проанализируют целевую аудиторию приложений.

В прошлом году школьники разрабатывали собственные баттл-пространства для различных сфер — рэп, фотография, дизайн, музыка. Первое место с survivor-игрой «Siberian Escape» заняла команда Лицея №1 им. Пушкина и Лицея № 7– Siberian Athens. В этом году команда-победитель получит сертификат на курс обучение в языковой школе iSpeak.

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