В Томской области полицейские изъяли около 1400 литров немаркированного алкоголя

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские задержали двоих северчан, подозреваемых в незаконном производстве и продаже немаркированной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, с июня 2018 года подозреваемые произвели продукции на сумму более 105 тыс. рублей. Во время следствия у подозреваемых изъяли около 1 400 литров продукции кустарного производства, а также оборудование, используемое для производства фальсификата и документация, связанная с реализацией данной продукции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч.6 ст.171 прим 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции). Теперь подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы.

Тэги/темы: