Маскарад и сюрпризы: что ждет посетителей томского Краеведческого на «ночи музеев»

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2019 // Фото: Vk.com/museumnight20190517

Темой музейной ночи-2019 в томском Краеведческом музее стал маскарад.

О том, что ожидает на нем посетителей и почему в музее выбрали такой формат ночи, «Томскому Обзору» рассказали сотрудники ТОКМ.

На вечере можно будет увидеть не только классические маски — в музей приглашены представители косплей-сообщества, современного варианта маскарада, а также фокусники, ходулисты, мимы, цыганки-гадалки и другие яркие герои. «Концепция проста — мы хотим создать атмосферу, — рассказывает Марина Князева, научный сотрудник отдела маркетинга. — И предлагаем всем посетителям тоже прийти в музей в костюмах и в масках — надеемся, что вы поддержите наш эксперимент».

Святослав Перехожев, директор музея, отмечает — в Краеведческом хотят, чтобы посетители взаимодействовали с музеем, соучаствовали в событии, не оставаясь пассивными потребителями: «Маскарад — это возможность сделать что-то вместе».

Для тех, кто придет в музей в маске, стоимость билета будет ниже, чем для посетителей без масок. Зато для них маска будет прилагаться непосредственно к билету. А те, кто придет не только в маске, но и в костюме, смогут принять участие в конкурсе призов за лучший образ. Победителя ждёт приз — сертификат на 10 000 руб. от партнёра музея — турагенства «Кругосветка». И это не единственный призовой раунд — среди покупателей онлайн-билетов на вечере разыграют электросамокат.

Посетителям представят две новых выставки, одна из них будет посвящена искусству музейной реставрации, вторая — театральной теме.

«Маскарад — это преображение. Поэтому мы хотим показать предметы, которые недавно были отреставрированы и совсем недавно „восстали из пепла“. А еще к открытию мы готовим фото предметов до реставрации — посетители увидят разницу своими глазами», — рассказывает Анна Полякова, заведующая выставочным отделом.

Вторая экспозиция — это выставка театральной куклы из разных стран мира в театральном зале музея. «В Год театра музей не может остаться равнодушным: мы приготовили выставку, где будет представлена театральная маска. Кроме того, расскажем про театральный грим — это будет отдельный мастер-класс — и экскурсия по театральной кукле. Практически всех кукол можно будет потрогать руками. Будут представлены маски, сделанные театральными художниками, их тоже можно будет померить и сфотографироваться в них. А еще куклы оживут в руках актеров прямо во время маскарада», — говорит Алена Шафер, ведущий экспозиционер.

Программа ночи устроена так, что во время вечера у гостей музея будет возможность выбрать — что и где они будут делать. Участвовать в мастер-классах по изготовлению масок и объемных фигур из бумаги, смотреть новые выставки или перекусить и выпить кофе в музейном дворе. Кроме постоянной экспозиции, можно будет посмотреть и уже работающие выставки фотографий Владимира Кондратьева, металлических предметов «Хэви метал». Но свои сюрпризы для посетителей подготовили на каждой экспозиции:

«Это уже 14 музейная ночь в Краеведческом, и нашей команде хотелось изменить привычный формат» - говорит заместитель директора музея Светлана Зоркальцева. «В этот раз у нас нет отдельных площадок, регламента, расписания - все действо будет идти в режиме нон-стоп. По пути следования гостей будут встречать представления и миниатюры, сюрпризы, загадки и маски - в этом суть маскарада», - объясняет Марина Князева.

Ночь музеев 2019 в областном Краеведческом музее начнется сегодня в 19.00 и продолжится до 00.00 часов.

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