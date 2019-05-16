Томская область подписала три соглашения на церемонии открытия форума U-NOVUS (ФОТО)

16 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Вчера, 15 мая, на церемонии открытия форма новых решений U-NOVUS губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал соглашения между регионом и ПАО «Ростелеком», ООО «Clover Group» и Ассоциацией участников технологических кружков.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг и сервисов томский губернатор договорился о взаимодействии в сфере цифровизации городского хозяйства. Подпись под документом поставил вице-президент «Ростелекома» — директор макрорегионального филиала «Сибирь» Николай Зенин.

«Индустрии знаний нужны учителя и преподаватели, владеющие цифровыми образовательными инструментами. Специалисты, которые могут использовать современные технические достижения. И я желаю вам прорывных решений, которые позволят спроектировать дорожную карту, сформировать нужные альянсы для внедрения „Современной цифровой образовательной среды“ на территории Томской области», — сказал Николай Зенин.

Национальный разработчик решений «Clover Group» обязуется участвовать в цифровой трансформации экономики и социальной сферы региона, разрабатывать эффективные модели сотрудничества образования, науки и бизнеса, а также создать в Томской области R&D-центр, реализовать проекты Кроссиндустриального центра совместных технологических разработок и Школы ключевых исследователей. Подпись под соглашением поставила директор по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти ООО «Clover Group» Наталия Самойлова. В свою очередь GR-менеджер компании Филипп Антоновский отметил, что у Clover Group есть задачи, которые не получается решить из-за нехватки свежих идей.

«Мы будем заказывать решения у молодых специалистов. Для Томской области это также достаточно интересный проект, перспективный для студентов, молодых специалистов и ученых. Студенты смогут развить актуальные базовые навыки на практических задачах», — рассказал Филипп Антоновский.

С Ассоциацией участников технологических кружков региональная власть будет реализовывать «дорожную карту» Национальной технологической инициативы и программу «Кружковое движение», частью которой являются «Олимпиада НТИ», «Школа наставников» и другие проекты. Соглашение подписала директор по стратегическому развитию кружкового движения Национальной технологической инициативы Наталья Кравченко.

Фото: Вероника Белецкая

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