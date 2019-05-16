Томичи могут выиграть электросамокат на «Ночи музеев» в Краеведческом

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2019 // Фото: Vk.com/museumnight20190517

Гости акции «Ночь музеев» в Томском областном краеведческом музее примут участие в розыгрыше электросамоката, сообщают организаторы.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше необходимо приобрести билет на мероприятие онлайн сегодня до полуночи. Их стоимость составляет от 150 рублей (для школьников, дети до 6 лет бесплатно), до 400 рублей для взрослых. В день мероприятия стоимость входя без маски 450 рублей (маска входит в стоимость билета) с маской — 350.

Акция «Ночь музеев» в Краеведческом музее пройдет с 19.00 до 0.00. В рамках программы «Маскарад времён. Не то, что кажется» в выставочных залах будут постоянно происходить спонтанные выступления, сюрпризы, миниатюры, фокусы. Здесь можно будет встретить оживающие статуи, необычного ходулиста, принять участие в мастер-классе по рисованию в стиле манга и многое другое.

Кроме того, томичи смогут примерить на себя различные карнавальные образы, сфотографироваться с яркими персонажами и тут же распечатать фото на инстапринтере.

Томичей и гостей города приглашают придти в своих маскарадных костюмах и масках и принять участие в конкурсе на лучший образ, главным призом в котором станет сертификат от турфирмы на 10 000 рублей.

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