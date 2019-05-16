В День посадки леса в Томской области посадят более 25 тыс. деревьев

16 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Во время мероприятий Всероссийского дня посадки леса в лесничествах Томской области высадят более 25 тыс. деревьев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В субботу, 18 мая, в 11 часов в окрестностях села Зоркальцево Томского района, на территории Тимирязевского лесничества, участники акции высадят более 15 тысяч сеянцев кедра, выращенных в лесопитомниках. Участок для высадки культур площадью более пяти гектаров при помощи специальной техники подготовили сотрудники «Томсклесхоза». В дальнейшем они также будут ухаживать за молодыми деревьями. Для участников акции будет организовано горячее питание и праздничный концерт.

С 15 по 24 мая высадка деревьев пройдет в Колпашеве, Верхнекетском, Каргасокском, Кривошеинском, Тегульдетском, Чаинском и Томском районах. Лесничие вместе с жителями городов и поселков высадят сеянцы ели, сосны и кедра. Более двух тысяч сеянцев для посадки предоставили добровольцы и коммерческие организации.

В рамках Всероссийского дня посадки леса в нескольких районах области пройдут акции по очистке лесных территории от мусора, открытые уроки в школах и практические занятия для учащихся школьных лесничеств.

Схема проезда к месту проведения акции в Зоркальцеве

Всероссийский день посадки леса ежегодно проходит в России в конце весны. Дата праздника уникальна для каждого года, в 2019 году это 18 мая.

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