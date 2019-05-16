Завтра в Томске ограничат движение из-за «Ночи в музее», ремонта и соревнований

16 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Завтра, 18 мая, в связи с проведением мероприятий акции «Ночь в музее» в Томске ограничат движение на некоторых участках города, сообщает пресс-служба мэрии.

Так с 18.00 до 23.00 будет прекращено движение автомобилей в пер. Нахановича на участке от пр. Ленина до ОКАУК «Томский областной художественный музей» (пер. Нахановича, 3). На указанном участке пройдут мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее».

С 12.00 18 мая до 5.00 20 мая для движения транспорта будет ограничен участок пр. Ленина от ул. Трифонова до пр. Фрунзе. Здесь бригады АО «Томск РТС» проведут ремонтные работы по замене строительной части и трубопровода участка тепломагистрали № 1. Движение пассажирских автобусов на указанном участке пути будет скорректировано.

С 11.00 до 13.00 движение транспортных средств будет также приостановлено по дороге от здания по ул. Нахимова, 1 до нижней террасы Лагерного сада. В этой части Кировского района Томска пройдёт массовое мероприятие по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2019».

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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