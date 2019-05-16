Деревянный дом горит в историческом районе Томска, пострадавших нет

16 мая 2019 / Томский Обзор

Кровля деревянного двухэтажного дома по улице Белинского, 82 загорелась в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«По предварительными данным, горит кровля жилого дома по улице Белинского, 82 на площади 200 кв.м, пострадавших нет», — сказал представитель ведомства.

В свою очередь председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов пояснил агентству «Интерфакс-Сибирь», что дом является объектом исторической среды, построен на рубеже XIX–XX веков в историческом районе города «Верхняя Елань».

«Данный дом находится в списке-701 — деревянных домов, представляющих ценность. Также этот дом фигурирует в списке исторических зданий, входящих в территорию Томска как исторического поселения», — добавил Никита Кирсанов.

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