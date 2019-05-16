На расселение аварийного жилья в Томской области направят более 520 млн рублей

16 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Томской области в 2019 году планируется расселить 11,5 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, программа расселения аварийного жилья рассчитана на 2019-2024 годы, в нее вошли Томск, Асиновский, Чаинский, Каргасокский и Томский районы. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на реализацию шестилетней программы предусмотрено свыше 6 млрд рублей.

В 2019 году расселение аварийного жилья пройдет в Томске, а также Асиновском и Чаинском районах. На реализацию программы этого года в консолидированном бюджете предусмотрено 523,5 млн рублей, где 507 млн рублей — средства Федерации.

«Сегодня в Томской области есть все предпосылки для успешного решения вопроса с расселением аварийного жилья, — сообщил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — В регионе много аварийных домов. При этом есть более полутора тысяч новых квартир, которые предлагают застройщики для переселения людей. Программа рассчитана на шесть лет, но в наших силах выполнить ее в три раза быстрее. Поэтому мы не будем дожидаться 2020 года и уже сейчас начнем готовить заявку в федеральный центр, чтобы получить субсидию на последующие этапы реализации этой важной для жителей Томской области программы».

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