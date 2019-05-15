Новапорт вложит 5 млрд руб. в строительство нового терминала в аэропорту Томска

15 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Холдинг «Новапорт» планирует инвестировать 5 млрд рублей в строительство нового терминала в томском аэропорту «Богашево», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на совладельца «Новапорта» Романа Троценко.

«Мы планируем строительство большого нового терминала, строительство начнем во второй половине следующего года, стройка займет 20 месяцев, общий объем инвестиций с привокзальной площадью — это порядка 5 млрд рублей, это все собственные средства», — сказал Троценко журналистам в кулуарах форума молодых ученых U-novus 2019 в Томске в среду.

По его словам, пассажиропоток аэропорта может в 2022 году достигнуть 1,5 млн человек.

При этом ранее директор ООО «Аэропорт Томск» (эксплуатирует аэропорт) Роман Фроленко сообщал, что холдинг планирует реконструировать терминал, а не строить новый, и называл меньший объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. Также его оценка пассажиропотока была менее оптимистична — 1 млн человек в 2024 году (по итогам 2018 года — 630 тыс. человек). Последняя реконструкция аэровокзала была завершена в 2013 году.

В свою очередь Фроленко в кулуарах форума сообщил «Интерфаксу», что тендер на выбор подрядчика реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), который предполагалось объявить в январе, будет объявлен в конце мая — начале июня.

«Подрядчика будет выбирать ФГУП „Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)“, буквально на прошлой неделе вышла федеральная адресная инвестиционная программа. Ее утвердили, только после этого будет проведен конкурс. Задача такая, что в середине года должен быть выбран подрядчик. Сроки это не сдвигает, подрядчику будет непросто», — сказал он.

Директор предприятия отметил, что график работы аэропорта примерно на три месяца будет изменен. «Мы будем „ужимать“ график для проведения работ: за 6 часов все рейсы обслужили, потом остаток дня и еще сутки будем закрыты, потом снова за 6 часов обслужили, снова закрылись на полтора дня», — пояснил Р.Фроленко.

Аэропорт имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м. В 2019–2021 годах ВПП планируется реконструировать: оснастить новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован и ряд других работ. Инвестиции в реконструкцию ВПП составят 3 млрд рублей.

Совладельцами ООО «Аэропорт Томск» являются ООО «Новапорт Холдинг» (74,92%) и Фонд госимущества Томской области (25,08%).

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