Томский областной краеведческий музей устроит «маскарад времени»
В пятницу, 17 мая, Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова в очередной раз присоединится к ежегодной акции «Ночь музеев», которая в этом году посвящена Году театра.
Как сообщается в группе мероприятия ВКонтакте, во время акции томичи смогут посетить выставки «HEAVY METAL», «Война в объективе» «Сибиряки вольные и невольные» и другие. Кроме того гостей музея ждут оживающие статуи, необычный ходулист и инстапринтер.
Акция стартует в 19.00 и продлится до полуночи. Приобрести билеты можно здесь.
Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова впервые присоединился к акции «Ночь музеев» в 2012 году, тогда тематикой ночи была «Машина времени».
«Ночь музеев» — ежегодная всероссийская акция, которая проходит в России на протяжении 13 лет. Акция дает возможность не только разнообразить поход в музей или другое культурное учреждение.