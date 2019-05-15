Томский областной краеведческий музей устроит «маскарад времени»

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2019 // Фото: Vk.com/museumnight20190517

В пятницу, 17 мая, Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова в очередной раз присоединится к ежегодной акции «Ночь музеев», которая в этом году посвящена Году театра.

Как сообщается в группе мероприятия ВКонтакте, во время акции томичи смогут посетить выставки «HEAVY METAL», «Война в объективе» «Сибиряки вольные и невольные» и другие. Кроме того гостей музея ждут оживающие статуи, необычный ходулист и инстапринтер.

Акция стартует в 19.00 и продлится до полуночи. Приобрести билеты можно здесь.

Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова впервые присоединился к акции «Ночь музеев» в 2012 году, тогда тематикой ночи была «Машина времени».

«Ночь музеев» — ежегодная всероссийская акция, которая проходит в России на протяжении 13 лет. Акция дает возможность не только разнообразить поход в музей или другое культурное учреждение.

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