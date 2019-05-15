Цены в Томской области в апреле снизились на 0,1%, с начала года - выросли на 2,1%

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Потребительские цены в Томской области в апреле 2019 года снизились на 0,1%, с начала года — выросли на 2,1%, сообщает агентство «Интерафкс-Сибирь» со ссылкой на Томскстат.

Так, цены на продовольственные товары за прошедший месяц, практически, не изменились. При этом подорожали белокочанная свежая капуста (на 20,9%), чеснок (на 10,9%), виноград (на 7,6%), морковь (на 5,8%), однако, подешевели огурцы (на 16,%) и апельсины (на 11,8%).

Непродовольственные товары за апрель подешевели на 0,1%. В частности, снизились цены на газовое моторное топливо (на 18,6%) и энергосберегающие лампы (на 4,7%), при этом подорожали мужские куртки без утеплителя (на 4,2%) и летние платья для девочек дошкольного возраста (на 10%).

Платные услуги за месяц подешевели на 0,3%. В то же время подорожали: абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (на 12,6%), пересылка простого письма внутри России (на 4,6%); но подешевели — поездка на отдых в Таиланд (на 19,7%); обращение с твердыми коммунальными отходами (на 9,3%); полет в салоне экономкласса самолета по направлению Томск — Москва (на 7,4%).

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